Додик: Запад хочет "растворить" Республику Сербскую, чтобы не мешала

Запад хочет упразднить и фактически "растворить" Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины), чтобы та перестала мешать и раздражать Брюссель. На это в интервью ТАСС указал председатель ведущей политической партии страны "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

"Они (европейцы - прим. ТАСС) хотят, чтобы Республика Сербская была упразднена и фактически растворена. Они делают для этого все. Мы раздражаем Брюссель", - обратил внимание политик.

"И против меня организовали судебный процесс в обход законных оснований, - напомнил он. - Просто из-за того, что некий немец, выдающий себя за высокого представителя, принял решение о том, что его решения должны соблюдаться. Он считает возможным это навязывать".

"А затем в Боснии это взяли на вооружение и начали судебное преследование меня, - продолжил Додик, - такое вот судебное разбирательство в обход закона". В этом, по его словам, "и есть суть Брюсселя", который потом начинает рассказывать про верховенство права и вместе с тем лгать.

Полный текст интервью будет опубликован в 19:00 мск.