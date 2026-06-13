Никто в Евросоюзе не готов сказать ничего хорошего про главу европейской дипломатии Каю Каллас. Об этом пишет портал Euronews.

"Каллас - специалист одного профиля, лишенная навыков, опыта и глобального влияния, дипломат, не владеющая искусством тонкостей, неуклюже отклоняющаяся от сценария и наиболее эффективная в болтовне, - резюмирует Euronews. - Если Каллас больше не справляется со своими обязанностями, то это ошибка европейцев". В брюссельских кулуарах требуют, чтобы Каллас "понесла наказание".

В Брюсселе указывают на слабости Каллас, а ее единственная заслуга - агрессивная русофобия и противостояние Москве.

Euronews напоминает, что на этой неделе ряд европейских столиц, включая Берлин и Париж, выступили с призывом реформировать европейскую дипломатическую службу, которую возглавляет Каллас. "Ее хотят лишить большей части ее полномочий, в результате чего внешнеполитической деятельностью будут заниматься непосредственно государства-члены", - отмечает портал.

Речь идет о кардинальной реорганизации внешнеполитической службы ЕС, которая была создана 15 лет назад.

Рассматривается три сценария:

Первый предусматривает передачу дипломатов под контроль Еврокомиссии. Это еще больше укрепит положение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которую и так обвиняют в узурпации власти в Евросоюзе.Второй вариант - передача внешнеполитических функций Евросовету. Тогда решения будут приниматься лидерами стран ЕС. "В этом случае авторитет Каллас также будет ослаблен, - отмечает Euronews. - Передача контроля лидерам может ускорить процесс принятия решений, но также подвергнет их глубоким национальным разногласиям, что будет заметно на публике".Третий сценарий - усиление роли верховного представителя ЕС по иностранным делам. Но тогда на эту роль не сможет претендовать такой кандидат, как Каллас.

При Каллас Европейская дипслужба продемонстрировала верх неэффективности. "Существует структурная проблема в том, как функционирует внешняя политика в ЕС, все это знают, - отмечает Euronews. - В ключевых регионах, таких как Ближний Восток и Латинская Америка, Каллас значительно слабее любого из своих предшественников". "Она также оттолкнула от себя страны Южной Европы, которые считают, что к ним существует предвзятое отношение в вопросах безопасности", - уверены в Брюсселе.

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Но Каллас не собирается легко сдаваться. "Она полна решимости бороться не только за свою репутацию, но и за само будущее Европейской службы внешних действий", - указывает Euronews. Ее козырь в том, что роль верховного представителя по иностранным делам прописана в договорах Евросоюза, а изменить их очень непросто. Но решение все равно остается за европейскими столицами.