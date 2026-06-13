Белый дом в 2022 году публично обвинял Россию в дезинформации по поводу биолабораторий на Украине. Теперь правда вышла наружу, и США должны объяснить свои действия в «духе доктора Зло». Об этом заявил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

В соцсети X он привел фрагмент высказывания бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. В 2022 году Псаки заявила, что «Россия выдумывает откровенную ложь о якобы существовании программы разработки химического и биологического оружия на Украине под контролем США».

«Почему они открыли биолаборатории в Украине? Очень хотелось бы услышать хорошее объяснение. Почему Запад все чаще делает вещи в духе явного «Доктора Зло»? Что-то пошло совсем не так», — написал аналитик.

США признались в финансировании опасных биолабораторий на Украине

На этой неделе в США обнародовали данные о финансировании американским правительством свыше 120 биолабораторий более чем в 30 странах, в том числе на Украине.