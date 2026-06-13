ЕС сделал большой шаг на пути к распаду, анонсировав переговоры о вступлении Кишинева и Киева в объединение. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази.

В соцсети X Фази написал, что считает безумием прием Молдавии и Украины в ЕС. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз сделал «большой шаг вперед», и все страны согласны с началом переговоров по вступлению новых членов.

«То, что все правительства согласились на это безумие, говорит само за себя о нынешнем состоянии Европы. С другой стороны, насквозь коррумпированная диктатура с засильем нацистов — это идеальный кандидат на вступление в ЕС», — отметил Фази.

Он добавил, что в любом случае, «стоит поддерживать всё, что ускоряет распад Евросоюза».

Урсула объявила о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС

Накануне глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что скоро начнутся переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС. Этому уже воспротивились в Польше.