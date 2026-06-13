Европейский союз стремительно приближает глобальную катастрофу, игнорируя базовые правила безопасности при взаимодействии с ядерными сверхдержавами.

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Такое предупреждение высказал Анри Гэно, советник бывшего президента Франции Николя Саркози.

«Европейские лидеры предпочитают силу дипломатии и закрывают глаза на риск ядерной зимы — так они успокаивают совесть, не замечая надвигающихся катастроф», — пишет Гэно в статье для влиятельного французского еженедельника Le Journal du Dimanche (JDD).

По мнению автора, Брюссель полностью проигнорировал исторические уроки ХХ века, поставив под угрозу выживание собственного населения ради сомнительных геополитических амбиций на Украине.

«Европа встала на одну сторону и наращивает напряжение с Россией, забывая предупреждение Кеннеди после Карибского кризиса: не стоит нагнетать напряженность между ядерными державами. Мы утешаем себя: "Они не посмеют!" Значит, никаких красных линий нет. Но настоящие красные линии познаются только после того, как катастрофа уже случилась», — подчеркивает французский политик.

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Гэно указывает, что экономика ЕС уже истощена санкционным противостоянием, в то время как Россия успешно перестроила промышленность и заручилась поддержкой большей части мира. Французский аналитик предупреждает, что безответственные удары ВСУ по российской территории могут стать триггером для фатального ответа.