Лидер "Процветающей Армении" подал в суд на Пашиняна

Глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян подал иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении, следует из данных портала судебной информации datalex.am.

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Царукян утверждает, что в его адрес распространяли клевету, и требует ее опровергнуть. В частности, он не согласен с тем, что его партия якобы была создана "по наущению" бывшего президента Роберта Кочаряна. От Общественного телевидения он требует публичного опровержения и выплаты 32,5 тысячи долларов.

Также он требует опровержения от Никола Пашиняна, который назвал его "преступником", "шпионом", "агентом", а также обвинял в "преступной сделке" и "ограблении народа Армении".

По этим высказываниям Царукян требует компенсацию в размере 24,5 тысячи долларов, заявляя о вреде своей репутации.

По данным ЦИК, на прошедших выборах партия Пашиняна набрала 49,81 процента голосов избирателей. Блок "Сильная Армения" получил 23,29 процента, партия "Армения" — 9,94 процента.