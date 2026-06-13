С АЭС "Фукусима-1" вновь остановили сброс воды

Сброс очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" снова приостановлен из-за срабатывания сигнализации системы безопасности, контролирующей процесс сброса. Об этом сообщила компания - оператор станции TEPCO.

Сброс воды уже останавливался 10 июня из-за срабатывания сигнализации, однако позднее был возобновлен. На это раз также сработала система, сигнализирующая о неисправности в процессе перекачки воды. Вместе с тем, как отметили в TEPCO, нарушений не выявлено. Специалисты выясняют, что стало причиной срабатывания сигнализации.

На станции осуществляется 20-й этап сброса очищенной воды, в рамках которого, как и в предыдущие разы, планируется сбросить в океан 7,8 тыс. тонн воды.

В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс очищенной воды в океан, операция растянется на 30-40 лет. В рамках каждого этапа проводится сброс порядка 7,8 тыс. тонн воды.

Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Его содержание перед сбросом доводится путем смешивания с чистой океанической водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1", что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. Территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением и собирается. Воду очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.