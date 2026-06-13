Назван потенциальный переговорщик по Украине от Евросоюза

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует поднять на предстоящих саммитах Евросоюза и «Группы семи» (G7) вопрос о представителе объединения на возможных переговорах по регулировании на Украине, это может быть президент Финляндии Александер Стубб. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что Мелони не скрывает своего раздражения задержками в выборе переговорщика от ЕС, и отчасти оно направлено против президента Франции Эммануэля Макрона — политику претит «стремление играть ведущую роль» отдельных столиц, в данном случае Парижа.

Премьер Италии также считает, что представляющая Европу страна должна быть достаточно авторитетной, ее лидер должен быть хорошо информирован, а также представлять не входящие в Евросоюз страны, такие как Британия и Норвегия, которые активно поддерживают Украину. С этой точки зрения подходящим кандидатом Мелони считает Стубба, у которого к тому же хорошие отношения с президентом США, говорится в статье.

По данным газеты, среди кандидатов рассматривается также председатель Евросовета Антониу Кошта.

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Накануне Стубб заявил о готовности к диалогу с Россией в ближайшее время. Он призвал Европу вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, восстановить диалог с Москвой.

При этом финский лидер отказался представлять Евросоюз на переговорах с РФ по украинскому конфликту. По его словам, для этой роли существуют более крупные фигуры.

До этого газета Politico писала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы, помимо Стубба, могли бы претендовать экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.