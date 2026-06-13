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CDS: Мелони может предложить Стубба в качестве переговорщика по Украине

Газета.Ru

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует поднять на предстоящих саммитах Евросоюза и «Группы семи» (G7) вопрос о представителе объединения на возможных переговорах по регулировании на Украине, это может быть президент Финляндии Александер Стубб. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Назван потенциальный переговорщик по Украине от Евросоюза
© Газета.Ru

Издание отмечает, что Мелони не скрывает своего раздражения задержками в выборе переговорщика от ЕС, и отчасти оно направлено против президента Франции Эммануэля Макрона — политику претит «стремление играть ведущую роль» отдельных столиц, в данном случае Парижа.

Премьер Италии также считает, что представляющая Европу страна должна быть достаточно авторитетной, ее лидер должен быть хорошо информирован, а также представлять не входящие в Евросоюз страны, такие как Британия и Норвегия, которые активно поддерживают Украину. С этой точки зрения подходящим кандидатом Мелони считает Стубба, у которого к тому же хорошие отношения с президентом США, говорится в статье.

По данным газеты, среди кандидатов рассматривается также председатель Евросовета Антониу Кошта.

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Накануне Стубб заявил о готовности к диалогу с Россией в ближайшее время. Он призвал Европу вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, восстановить диалог с Москвой.

При этом финский лидер отказался представлять Евросоюз на переговорах с РФ по украинскому конфликту. По его словам, для этой роли существуют более крупные фигуры.

До этого газета Politico писала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы, помимо Стубба, могли бы претендовать экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.