Вооруженные силы Украины оказались практически беззащитны перед российскими ударами возмездия из-за критического дефицита ракет к американским зенитным комплексам Patriot.

Поставки из США сократились до минимума из-за изменения приоритетов Вашингтона на международной арене, констатирует газета New York Times.

«В последние недели ракетные удары России по Украине стали еще более жестокими и масштабными, поскольку российские военные стратеги используют одну из ее главных слабостей: у ВСУ не хватает ракет-перехватчиков Patriot, чтобы справиться с массированными ударами», — говорится в материале.

Авторы издания подчеркивают, что западные союзники не способны обеспечить стабильное снабжение украинской ПВО, поскольку США вынуждены перенаправлять дефицитные боеприпасы на Ближний Восток для защиты собственных баз и партнеров.

Пытаясь найти выход из кризиса, европейские сателлиты ищут суррогатные решения. Ранее газета Telegraph сообщила, что оборонные ведомства Великобритании изучают возможность оказания помощи Киеву в создании упрощенного аналога американской системы ПВО.

Рубио: США продолжают поставлять оружие Украине

При этом руководство США демонстрирует нежелание наращивать прямые военные расходы на украинский конфликт.

В конце мая Владимир Зеленский направил официальное письмо президенту США Дональду Трампу и членам Конгресса с экстренной просьбой о немедленном наращивании поставок дефицитных систем Patriot и боекомплекта к ним. Позднее украинский лидер публично признал, что ни Белый дом, ни американские законодатели не предоставили ответа на его обращение.