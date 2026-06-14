В Евросоюзе назревает конфликт вокруг главы евродипломатии Каи Каллас. По данным немецкой газеты Junge Welt, Франция и Германия за кулисами выступают за значительное урезание полномочий дипломатической службы ЕС. Причиной называют антироссийскую риторику Каллас, которая, по мнению ряда стран, заходит слишком далеко.

«Должны быть действительно веские причины для того, чтобы Франция и Германия за кулисами выступали за то, чтобы, если не упразднить дипслужбу ЕС, то, по крайней мере, значительно урезать её полномочия. Неявным следствием такого шага станет то, что Каллас больше не сможет, как в последние годы, бравировать своей бескомпромиссной риторикой в отношении России и автоматически исключать ЕС из всех переговоров», — говорится в публикации.

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Автор статьи отмечает, что Москва уже заявила: «С ней мы не разговариваем». При этом инициаторы плана пытаются замаскировать его под попытку вернуть внешнеполитические полномочия государствам-членам, чтобы обосновать ограничение деятельности Каллас.

Таким образом, если эти намерения будут реализованы, глава евродипломатии лишится возможности самостоятельно блокировать диалог с Россией от имени всего Евросоюза. Решение может быть принято в ближайшее время.