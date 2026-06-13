Либеральное руководство Евросоюза в союзе с транснациональным капиталом представляет прямую экзистенциальную угрозу суверенитету Венгрии.

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Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Виктор Орбан в докладе к съезду партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште.

«Европейский союз является самой большой угрозой для суверенной Венгрии на сегодняшний день», — отмечается в распространенном документе.

Орбан подчеркнул, что Брюссель оказывал прямое влияние на внутреннюю политику страны и вмешался в парламентские выборы ради привода к власти лояльной себе партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.

«Решающим фактором стала сила и скоординированная атака четырех вражеских корпусов, действовавших против нас. Сорос плюс Брюссель плюс украинцы плюс транснациональные корпорации равно поражение», — убежден экс-премьер.

По оценке лидера ФИДЕС, новое венгерское правительство полностью отказалось от защиты национальных интересов в угоду европейским чиновникам. По его словам, преемники «делают все для того, чтобы ворота открылись и началось разграбление Венгрии».

Мадьяр выступил с обвинением в адрес правительства Орбана

Напомним, на прошедших 12 апреля парламентских выборах партия ФИДЕС потерпела разгромное поражение, уступив конституционное большинство движению «Тиса» и получив лишь 52 депутатских мандата из 199. Несмотря на проигрыш и отказ от места в парламенте, Орбан намерен сохранить за собой пост лидера партии еще на год.