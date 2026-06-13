Евросоюз в течение последних лет оказывает на Грузию беспрецедентное давление из-за того, республика без его ведома «посмела» принять некоторые законы.

Об этом заявил журналистам генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, пишет ТАСС.

«Самой главной причиной является то, что как мы посмели и без их ведома приняли решения. Мы исходим из интересов нашей страны», — подчеркнул политик.

По словам Каладзе, европейцам, в частности, не нравятся законы об иноагентах и защите традиционных ценностей, принятые в 2024 году. Мэр Тбилиси отметил, что они, как оказалось, «противоречат европейской демократии» и евроинтеграции.

Давление Евросоюза на Грузию объяснили

До этого председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима. По мнению политика, Евросоюз хочет превратить визу в «политическое оружие» и подталкивает Грузию к разрушению собственной страны. Папуашвили отметил, что если Тбилиси пойдет на такой шаг, то рискует столкнуться с экономическими и политическими последствиями со стороны Москвы.