Индия и Россия проведут новый раунд переговоров о безвизе

Посол республики в Москве Винай Кумар рассказал «Известиям», что предстоит новый раунд консультаций о безвизовом режиме России и Индии. Однако у индийской стороны пока нет масштабного опыта установления безвиза.

По словам дипломата, вопрос о том, как реализовать программу, всё еще обсуждается. Индия ссылается на непростой процесс внутреннего согласования с компетентными органами. Пока электронные визы для туристов бесплатны, но безвизового режима с большинством стран на практике нет.

Параллельно необходимо решить вопрос с платежной инфраструктурой — и интегрировать платёжные системы двух стран друг в друга. Эксперты считают, что групповой безвиз вряд ли даст крупный экономический эффект, но может стать шагом к полному безвизовому режиму.

Индия полностью поддерживает расширение географии рейсов, однако у авиакомпаний обеих стран ограниченная пропускная способность. Россияне совершили 85,6 тысячи турпоездок в Индию в прошлом году, индийцы — 57,6 тысячи в Россию.