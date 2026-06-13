Убитого в феврале главу Ирана Хаменеи наконец решили похоронить

Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил даты церемоний прощания и похорон — они пройдут с 4 по 9 июля.

Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Из-за продолжающихся в марте атак провести прощание тогда не удалось, поэтому мероприятия перенесли и подготовили инфраструктуру.

Погребение состоится в Мешхеде, его родном городе.

"4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Пoхоронная цeремония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме — 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, — 9 июля", — говорится в сообщении.

СМИ: убит верховный лидер Ирана

После гибели Хаменеи новым верховным руководителем Ирана стал его сын Моджатаба. По сообщениям иранских СМИ, он не появлялся на публике, но публиковал обращения к гражданам через официальные каналы.