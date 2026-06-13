Додик раскрыл ложные надежды Армении и Молдавии

Армянские и молдавские власти возложили ложные надежды на Евросоюз, Брюссель их обманет в попытке навязать странам-кандидатам ложные ценности.

Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

"Европа лжет, ей не нужно верить. Не понимаю, как им могут верить Армения, Молдавия и другие. Но, думаю, это решение элит, а не народа. Это не в интересах ни армянского, ни молдавского народа. Мы видим, что Молдавия застряла на своем пути к евроинтеграции. А что, собственно, интеграция в ЕС им может дать?" - отметил он.

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Додик обратил внимание, что Евросоюз предоставляет кандидатам на вступление "какие-то небольшие суммы, дает кредиты под низкий процент, а потом просит помощь взамен".