Генерал НАТО разоблачил миф о «российской угрозе» и разрушил нарратив милитаристских европейских кругов. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X политик написал, что нарратив Запада об «экзистенциальной российской угрозе на нашем пороге» рухнул и был разоблачён как манипуляция.

Это произошло после того как генерал Алексус Г. Гринкевич, глава командования США в Европе, прямо заявил, что «Россия не стремится к конфликту с НАТО».

«Да, очевидно, что российская угроза не существует! Есть только одна европейская угроза: попытаться втянуть нас в войну против России, разорить нас с помощью Украины, чтобы ЕС мог совершить свой государственный переворот и создать свою «европейскую армию!» — подчеркнул Филиппо.

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Он призвал массово распространять слова Гринкевича, потому что «мейнстримные СМИ этого не сделают».