В Тегеране заявили, что США согласились разморозить $24 млрд иранских активов

США в рамках соглашения с Ираном согласились разморозить $24 млрд иранских активов. Об этом заявил советник верховного лидера Исламской Республики, генерал Мохсен Резаи, передает агентство Tasnim.

По его словам, президент США одобрил освобождение части замороженных средств Ирана, однако пока не готов заявить об этом публично.

При этом вечером 12 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X опроверг слухи о снятии санкций с иранских активов. По его словам, республика не получит никаких наличных средств; никакие финансовые ресурсы не будут высвобождены просто из-за подписания сделки или участия иранских представителей в переговорах.

Соглашение выстроено таким образом, чтобы в первую очередь учитывать озабоченность Вашингтона и его союзников, и гарантировать, что в случае выполнения Тегераном своих обязательств экономические выгоды получат как сама республика, так и весь Ближний Восток, пояснил Вэнс.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие. Стороны все это время ведут переговоры о заключении сделки, которая положила бы конфликту конец.