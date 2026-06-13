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Резаи: США в рамках сделки с Тегераном разморозят $24 млрд иранских активов

Газета.Ru

США в рамках соглашения с Ираном согласились разморозить $24 млрд иранских активов. Об этом заявил советник верховного лидера Исламской Республики, генерал Мохсен Резаи, передает агентство Tasnim.

В Тегеране заявили, что США согласились разморозить $24 млрд иранских активов
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По его словам, президент США одобрил освобождение части замороженных средств Ирана, однако пока не готов заявить об этом публично.

При этом вечером 12 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X опроверг слухи о снятии санкций с иранских активов. По его словам, республика не получит никаких наличных средств; никакие финансовые ресурсы не будут высвобождены просто из-за подписания сделки или участия иранских представителей в переговорах.

Соглашение выстроено таким образом, чтобы в первую очередь учитывать озабоченность Вашингтона и его союзников, и гарантировать, что в случае выполнения Тегераном своих обязательств экономические выгоды получат как сама республика, так и весь Ближний Восток, пояснил Вэнс.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие. Стороны все это время ведут переговоры о заключении сделки, которая положила бы конфликту конец.