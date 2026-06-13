Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал намерения Киева потребовать от европейских государств дополнительное финансирование в размере 20 миллиардов долларов для продолжения боевых действий.

По мнению политика, подобные финансовые запросы ведут к разорению стран Европы и спонсированию коррупции.

«ПОЛНОЕ БЕЗУМИЕ! Зеленский готовится потребовать от поддерживающих его стран как минимум еще 20 миллиардов долларов, чтобы „сжечь Россию“», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Французский политик выразил возмущение тем, что бремя расходов вновь ляжет на плечи европейских налогоплательщиков, в то время как оборонная стратегия ЕС уже показала свою неэффективность в противостоянии с Москвой.

«Каждой стране придется выделить от 2 до 6 миллиардов долларов! ЕС все тщательно отмерил 20 раз. А потом российский кулак выбил ему зубы. Таким образом, Франция вынуждена заплатить как минимум еще 2 миллиарда — на войну и коррупцию! Хватит! Ни цента, ни евро больше не должны достаться Украине!» — подчеркнул лидер «Патриотов».

Пользователи социальной сети выразили солидарность с позицией политика, отметив в комментариях, что европейским государствам необходимо немедленно прекратить выделение средств киевскому режиму.

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Напомним, по данным издания Politico, Украина намерена добиться значительного усиления военной поддержки на предстоящей встрече контактной группы в формате «Рамштайн», запланированной на 18 июня. Киев рассчитывает запросить у союзников 20 миллиардов долларов для расширения возможностей ВСУ, включая закупку высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Финансовые средства планируется направить не только на импорт западной техники, но и на развитие украинских оборонных предприятий, а также на увеличение взносов в программу НАТО по финансированию закупок американского оружия PURL.