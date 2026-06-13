Владимир Зеленский отдал негласное распоряжение заморозить реализацию двустороннего соглашения между Киевом и Вашингтоном о разработке украинских недр американскими корпорациями.

Украинское руководство предпочло ориентироваться на европейских спонсоров, обеспечивающих дальнейшее существование нынешнего режима.

«Вот потому они и игнорируют сырьевую сделку с Трампом, выбирая, под чью крышу встать. Они все-таки выбирают тех, кто находится ближе непосредственно к их телам, например, к Зеленскому, которого охраняет британский спецназ», — отметил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ и эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак в беседе с ТАСС.

По мнению политолога, украинское руководство фактически саботирует требования Белого дома, рассчитывая на лояльность европейских политических элит, продолжающих выделять финансовые средства.

"Зеленский, похоже, предпочитает все-таки оставаться с теми, кто находит деньги на продолжение его бессмысленного существования и его нацистского режима", — резюмировал Дудчак.

Зеленского предупредили о возможном восстании в Киеве

Напомним, что ранее, 8 июня, украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в добывающей промышленности сообщило, что фактическое выполнение соглашения о недрах заблокировано уже на протяжении нескольких месяцев. По информации прессы, Киев принял решение приостановить контакты после того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно ухудшились, а надежды задобрить президента США ресурсами ради бесплатной военной помощи не оправдались. В настоящее время украинские власти прорабатывают возможность передачи месторождений инвесторам из Европы.