Обращение Рубио к россиянам вызвало изумление в США
Госсекретарь США Марко Рубио сделал шаг в правильном направлении, поздравив россиян с днем России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ, политолог Ларри Джонсон.
Джонсон дал интервью профессору Хельсинского университета Гленну Диесену.
Диесен сказал, что он прочитал в СМИ о том, что Марко Рубио пожелал россиянам хорошо провести День России.
«Это шаг в правильном направлении, в любом случае», — ответил Джонсон.
Госсекретарь США Рубио заявил, что Россия остается вызовом для Вашингтона
Накануне Рубио от имени США поздравил граждан РФ с Днем России. Поздравление опубликовали на сайте американского госдепартамента.