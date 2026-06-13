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Обращение Рубио к россиянам вызвало изумление в США

Майк Габриелян

Госсекретарь США Марко Рубио сделал шаг в правильном направлении, поздравив россиян с днем России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ, политолог Ларри Джонсон.

Обращение Рубио к россиянам вызвало изумление в США
© Global Look Press

 

Джонсон дал интервью профессору Хельсинского университета Гленну Диесену.

 

Диесен сказал, что он прочитал в СМИ о том, что Марко Рубио пожелал россиянам хорошо провести День России.

 

«Это шаг в правильном направлении, в любом случае», — ответил Джонсон.

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Накануне Рубио от имени США поздравил граждан РФ с Днем России. Поздравление  опубликовали на сайте американского госдепартамента.