Удар по Старобельску по замыслу Киева и европейцев должен был запустить волну недовольства в России.

Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

"В случае со Старобельском удар был преднамеренным. Они знали, что это образовательный объект, где в это время находились студенты. И они запустили дроны по колледжу, прекрасно это понимая. Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления. То есть, они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то еще", - прокомментировал он отсутствие реакции в европейских странах на последствия теракта в ЛНР.

По словам Додика, подход России к ведению боевых действий "сильно отличается".

"Многие говорят, что нужно отвечать более жестко. Но здесь опять же Россия преследует стратегическую цель: минимизировать страдания мирных жителей", - подчеркнул он.

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В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 учащийся, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Полный текст интервью будет опубликован в 19:00 мск.