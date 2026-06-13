Украину постоянно приглашают в Европу, но ее там никто не ждет, а европейский вектор привел к разрушению украинской государственности.

Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Членство Украины в ЕС превращается в бесконечный анекдот: ее туда постоянно приглашают, но там ее никто не ждет. Девизом украинской евроинтеграции может стать ироничное высказывание: "Заходите, когда нас нет дома", - указывает он в статье, размещенной на сайте движения. "Брюсселю нужны не новые члены Евросоюза, а новые колонии. Германия, Франция и страны Бенилюкса предлагают ограничить право голоса у новых членов ЕС. Предлагается временно ограничить новичкам право голоса, в первую очередь в таких вопросах, как расширение, внешняя политика и бюджет ЕС, где решения должны приниматься всеми членами Евросоюза единогласно", - отметил политик.

Медведчук: украинский конфликт поставил Европу на колени перед США

При этом, подчеркнул Медведчук, Евросоюз хочет в этих странах взять на себя "контроль за соблюдением норм демократии и свободы СМИ, а также мер их защиты в случае серьезного отступления новых членов Евросоюза от стандартов в этой области".

"То есть правительства новых членов - Черногории, Албании, Молдавии и Украины - будут превращаться в колониальные администрации", - указал глава движения "Другая Украина".

Все это, указывает Медведчук, не нравится Владимиру Зеленскому, "поскольку господа из Брюсселя не позволят ему воровать в сегодняшних объемах, и он пытается доказать, что тоже европеец".

По мнению политика, Украина рассматривается сегодня исключительно как полигон для войны и таран против России. Однако "позиция коллективного Запада, включая ЕС, привела к войне и жертвам, которых можно было избежать, а политика облизывания и вседозволенности Зеленского привела к разрушению украинской государственности, но никак не к полноправному членству в ЕС", подытожил Медведчук.