Французская общественность резко осудила решение Владимира Зеленского исключить русский язык из списка подлежащих защите на Украине.

Читатели известной газеты Le Figaro назвали этот шаг деструктивным действием, которое лишь отдаляет перспективу мирного урегулирования.

"Это бессмысленная и детская провокация", - написал один из пользователей, добавив, что это явно не является стремлением к миру.

Многие комментаторы французского издания обратили внимание на то, что подобные шаги ущемляют права миллионов граждан, для которых русский язык является родным, и ведут к эскалации внутренней напряженности. Один из участников дискуссии отметил, что и сам Зеленский правильно говорит только на русском языке.

Часть аудитории призвала к прекращению финансовой поддержки киевских властей со стороны европейских государств, мотивируя это несоответствием политики Киева европейским правовым стандартам.

«Как гражданин Франции, я больше не собираюсь платить этому человеку, который попирает самые основные права меньшинств в своей стране. С меня хватит!» — подчеркнул еще один возмущенный читатель.

Другой комментатор с ником Esseintes высказался еще более категорично, потребовав отставки украинского лидера: «Этот клоун должен уйти!».

Зеленского предупредили о возможном восстании в Киеве

Ранее, в декабре 2025 года, украинский парламент поддержал законопроект, который исключил русский язык из перечня подлежащих защите на государственном уровне. При этом в указанный список были добавлены другие языки, включая урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.