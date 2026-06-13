В Финляндии разгорелся спор о компенсациях работникам из-за атак украинских БПЛА

Финские работодатели и профсоюзы не смогли договориться о выплатах сотрудникам, пропустившим работу в результате инцидентов с украинскими дронами, сообщает издание Yle.

Проблема компенсаций стала причиной серьезных разногласий в стране, передает РИА «Новости». На встрече представителей правительства и бизнеса обсуждалось компромиссное решение по оплате труда пострадавших граждан.

«Конфедерация финской промышленности, по крайней мере, ранее утверждала, что тем, кто остался без работы из-за угрозы беспилотников, не нужно выплачивать заработную плату, но организации работодателей считают, что решение, которое появилось сейчас, является более законным», – говорится в материале издания Yle.

Центральные объединения SAK, Akava и STTK выразили удовлетворение новыми правилами, однако достигнутые договоренности почти сразу нарушили. Многие компании отказались признавать принятые условия.

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Президент профсоюза работников сферы образования Катарина Мурто пояснила, что утвержденные меры носят рекомендательный характер. По ее словам, каждая компания самостоятельно определяет необходимость выплат, а в спорных ситуациях к диалогу должны подключаться представители профсоюзов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные случайно направили начиненные взрывчаткой ударные беспилотники в сторону финской территории.

Власти Финляндии категорически потребовали от Киева немедленно прекратить подобные инциденты.

Полиция страны официально подтвердила украинское происхождение всех обнаруженных ранее дронов.