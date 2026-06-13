Макрон выступил с обвинением в адрес России

Парламентские выборы в Армении завершились победой партии Никола Пашиняна. Хотя, по утверждению оппозиции, в ходе подготовки к выборам, во время их проведения и при подсчёте голосов было допущено множество нарушений и фальсификаций. Участвовали в этом и французские спецслужбы. Но кто ж на это смотрит в современном мире, если нарушитель и фальсификатор взял курс на построение «демократии» по западному образцу? Примечательно другое – Эммануэль Макрон обвинил во вмешательстве в армянские выборы… Россию!

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Судя по всему, Пашинян в течение нескольких ближайших лет продолжит возглавлять правительство Армении. Как бы то ни было, его партия «Гражданский договор» набрала голосов больше, чем любая из оппозиционных политических сил, хотя, даже с помощью силовых мер по отношению к электорату конкурентов, вбросов бюллетеней и «правильному» подсчёту голосов, преодолеть заветный 50-процентный барьер ей всё-таки не удалось.

В ходе предвыборной борьбы к не вполне законным методам её проведения подключились французские спецслужбы. Так, во время предвыборной гонки французские IT-специалисты подчищали в соцсетях комментарии, направленные против Пашиняна. Вполне вероятно, что одним только этим помощь партии Никола Воваевича со стороны дружественной ей Франции не ограничилась.

Но в лучших нынешних европейских традициях недавно обнимавшийся с Пашиняным Эммануэль Макрон на голубом глазу заявил буквально следующее: «Как вы знаете, мы сотрудничаем с Арменией, чтобы бороться с вмешательствами и разного рода манипуляциями. В результате установлено, в том числе с помощью наших спецслужб, что имели место масштабные вмешательства со стороны России в выборы в Армении. Мы будем помогать разоблачать все эти действия, и я желаю всего самого лучшего армянской демократии».

Как раз тот случай, когда в толпе на рынке громче всех кричит «Держи вора!» сам похититель кошелька. Впрочем, россиян уже очень трудно удивить подобными ментальными извращениями европейских «поборников демократии». Как и тем, что, выдавая за объективную реальность галлюцинации своего воспалённого от приступов наглости мозга, они при этом не в силах разглядеть попрание любимых ими принципов демократии, свободы слова и верховенства права, если таковое попрание осуществляет сам их протеже.

Вот весьма показательный случай. Накануне выборов Никол Воваевич без всякого стеснения заявил, что после своей победы посадит в тюрьму всех представителей оппозиции, прошедших в парламент. Что тут сказать? Светоч демократии. Эталонный борец за равные права. Ну и великий гуманист заодно.

К слову, ранее с его подачи был принят закон о том, что к участию в выборах допускаются только те граждане страны, которые на момент голосования находятся на территории Армении. Тем самым двухмиллионная армянская диаспора России права участия в выборах де-факто лишилась. А наиболее принципиальные противники премьера, специально приехавшие на родину для того, чтобы против него проголосовать, массово задерживались армянскими правоохранительными органами под самыми различными предлогами. Справедливости ради заметим, что задерживались ненадолго. Только на несколько часов. До момента закрытия избирательных участков.

Почему Запад ничего этого не видит? Вопрос, конечно, риторический. Но дело не только в проводимой Пашиняным политике отдаления от России и устремления в объятия европейских благодетелей. Дело ещё и в подноготной армянского премьера.

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян незадолго до выборов опубликовал материалы дипломатической переписки, подтверждающие вербовку Никола Пашиняна ЦРУ США в бытность его ещё журналистом. Действовавшие под прикрытием статуса дипломатов американские кураторы Пашиняна финансировали издание редактируемых им газет, давали ему поручения, но до поры до времени оценивали этого агента довольно низко из-за его неуравновешенного и необязательного характера. Хотя при этом отмечали его способность вести за собой часть аудитории, талант убеждать и направлять людей.

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Кураторы сетовали на то, что с Пашиняным периодически возникали трения в связи с его нежеланием точно следовать рекомендациям, отмечали признаки его финансовой нечистоплотности, нервозности вплоть до истерик при обсуждении денежных вопросов. Но позднее, во время беспорядков в Ереване 1 марта 2008 года, Пашинян показал себя как харизматичная личность, способная завести толпу и подтолкнуть её к насилию. Это было американцами учтено и использовано. Из карманного журналиста его перевели в более высокий статус потенциального лидера цветной революции, которая в Армении вскоре было успешно совершена…