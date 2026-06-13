Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц готовит рукописное письмо, а также отдельный подарок ко дню рождения президента США Дональда Трампа, который 14 июня отпразднует 80-летие.

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Об этом сообщает Der Spiegel.

«В следующий понедельник Мерц лично вручит подарок президенту США на саммите G7 в Эвиане, Франция, на берегу Женевского озера. Что это будет, пока не разглашается», — говорится в тексте.

14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа, на территории Белого дома пройдет мероприятие UFC. В главном бою турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, действующий чемпион UFC в легком весе, проведет свою первую защиту титула против американского бойца Джастина Гэтжи.

Мерц хочет обсудить с Трампом на саммитах G7 и НАТО ситуацию с военными США в ФРГ

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможный звонок российского лидера Владимира Путина Дональду Трампу, чтобы поздравить его с юбилеем.