Возникшую в центре Вашингтона масштабную надпись сочли призывом к убийству Трампа

В центре Вашингтона, на территории Национальной аллее на тропе проступила загадочная и масштабная надпись — комбинация цифр 8647. Сторонники американского лидера Дональда Трампа считают, что это может быть призывом к убийству президента США, передает NBC News.

Выцветшие цифры заметили фотографы, снимавшие виды столицы перед празднованием 250-летия США и дня рождения Трампа 14 июня.

Правоохранители инициировали расследование, чтобы привлечь к ответственности авторов надписи. Представитель МВД США назвал инцидент «безумным актом вандализма».

В администрации президента считают надпись шифром, призывающим к покушению на него. В последние годы Трамп не раз повергался попыткам покушения на его жизнь. До этого пост в социальных сетях с этой комбинацией цифр послужил оводом для уголовного преследования бывшего главы ФБР Джеймса Коми.