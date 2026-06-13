В Германии испугались ударов дронов по бундестагу

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о растущей угрозе атаке беспилотников на бундестаг. Об этом сообщает Rheinische Post.

В письме к председателю бундестага Юлии Клекнер он указал на увеличение числа замеченных в последние месяцы беспилотников, что повысило бдительность органов безопасности.

«Защита конституционных органов имеет особое значение в свете сложившейся ситуации абстрактной угрозы», — написал Добриндт.

До этого газета The Wall Street Journal писала, количество «вторжений» беспилотников в Германию в 2025 году составило «чуть больше тысячи». По словам представителей служб безопасности, БПЛА были разного размера — от коммерческих летательных аппаратов размером «с игрушку» до тех, что летали «в тесном строю» численностью до 15 единиц.

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Также сообщалось, что в Германии с 2025 года зафиксировали порядка 850 случаев пролета подозрительных беспилотников над объектами критической инфраструктуры.