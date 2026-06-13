Появились новые данные об НЛО от Пентагона

Министерство обороны США обнародовало третью подборку рассекреченных документов, посвящённых неопознанным летающим объектам. Новые материалы опубликованы на специальном портале.

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Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что публикация будет продолжена на постоянной основе. Интерес к проекту оказался крайне высоким, уточнил пресс-секретарь.

Уточняется, что над подготовкой следующих пакетов работают Белый дом, управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР и NASA.

Как и предыдущие публикации, новые документы не содержат выводов о природе зафиксированных явлений и не подтверждают их связь с внеземной жизнью или угрозами национальной безопасности. Первая часть архива была рассекречена по распоряжению президента Дональда Трампа 8 мая, вторая — двумя неделями позже.