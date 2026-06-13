Появились новые данные об НЛО от Пентагона
Министерство обороны США обнародовало третью подборку рассекреченных документов, посвящённых неопознанным летающим объектам. Новые материалы опубликованы на специальном портале.
Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что публикация будет продолжена на постоянной основе. Интерес к проекту оказался крайне высоким, уточнил пресс-секретарь.
Уточняется, что над подготовкой следующих пакетов работают Белый дом, управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР и NASA.
Как и предыдущие публикации, новые документы не содержат выводов о природе зафиксированных явлений и не подтверждают их связь с внеземной жизнью или угрозами национальной безопасности. Первая часть архива была рассекречена по распоряжению президента Дональда Трампа 8 мая, вторая — двумя неделями позже.