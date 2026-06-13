Генпрокуроры США начали расследование в отношении создателя ChatGPT

Группа генеральных прокуроров нескольких американских штатов начала расследование в отношении компании OpenAI, разработчика ChatGPT. Об этом сообщает Wall Street Journal.

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По данным издания, коалиция прокуроров направила компании повестку 12 июня. В запросе фигурируют документы, касающиеся рекламы, привлечения и удержания пользователей, обработки персональных данных, а также деятельности в отношении несовершеннолетних и пенсионеров. Кроме того, прокуроров заинтересовали материалы о моделях глубокого обучения, склонности искусственного интеллекта соглашаться с пользователем и внутренней политике компании.

Представитель OpenAI заявил изданию, что компания серьезно относится к обеспокоенности прокуроров и намерена конструктивно взаимодействовать с ними. До этого суд в США отклонил иск Илона Маска против OpenAI, в котором предприниматель обвинял руководство компании в отходе от первоначальной некоммерческой миссии.

Маск требовал вернуть OpenAI к первоначальной благотворительной модели, отстранить от управления компанией ее руководителей Сэма Альтмана и Грега Брокмана, а также взыскать компенсацию в размере $180 млрд. Разбирательство длилось три недели, но суд пришел к выводу, что претензии были поданы с нарушением срока давности.