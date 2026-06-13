Трамп остановил наземную операцию по захвату урана в Иране

Американские военные в срочном порядке подготовили план наземной операции по насильственному захвату иранского урана, но президент Дональд Трамп приостановил ее, передает CNN. По словам источников телеканала, высокий уровень важности и срочность брифингов по данному вопросу говорят о том, что администрация США близко подошла к одобрению этого рискованного шага.

Так, в конце мая председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн экстренно уехал со встречи чиновников НАТО в Брюсселе, чтобы заслушать секретные доклады о подготовке наземной операции.

"Трамп приостановил операцию после предупреждения о том, что это, вероятно, спровоцирует жесткие ответные меры со стороны Ирана, продлит войну и еще больше погрузит мировую экономику в хаос", - сообщает CNN.

Источники также рассказали, что американского лидера беспокоили потенциальные потери среди военных США. Как отмечает телеканал, эксперты скептически оценили возможность такой операции. Они полагают, что будет трудно обнаружить и безопасно извлечь находящийся в газообразном состоянии нестабильный материал, когда идут боевые действия. Иранский кризис американский политик обсуждал в апреле и с российским коллегой Владимиром Путиным.

В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на "неизбежных, крайне пагубных последствиях" для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к "силовым акциям".