Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, заявил, что Украина защищает свою свободу. В ответ на это члены правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) рассмеялись. Об этом сообщает Die Welt.

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Мерц немедленно отреагировал на их поведение. «Да, вы над этим смеетесь. Это весьма показательный знак, дамы и господа. Вы смеетесь над судьбой миллионов людей в Украине и ездите в Москву на приемы с шампанским. Счастливого пути», — сказал канцлер, обращаясь к парламентариям от АдГ.

Кроме того, политик заявил, что ФРГ планирует одновременно укреплять восточный фланг НАТО и поддерживать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Ранее сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что правительство Германии намеренно обостряет отношения с Россией. По ее мнению, таким образом Берлин отвлекает внимание от провалов государства, включая расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».