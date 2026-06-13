Додик: Европа требует от Боснии и Герцеговины ввести визы для россиян

Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима в отношении российских граждан. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

"От Боснии и Герцеговины тоже требуют ввести визовый режим для российских граждан. Однако мы не позволим принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ. Боснии и Герцеговины нет без сербов. А сербы говорят: визы для российских граждан вводиться не будут. Бошняки не смогут принять такое решение без нас. Люди из моей партии не будут за это голосовать. Если они не проголосуют, визовый режим для российских граждан введен не будет, чего некоторые добиваются уже не первый год", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, это касается не только России, "требуют ввести визы и в отношении граждан КНР и других". "Но это было бы изоляцией. Вот вам и подходы Евросоюза к правам и свободам. Но почему мы не можем иметь хороших отношений с Россией, с Китаем? Республика Сербская ни в коем случае не позволит ввести визы для российских граждан. Даже если это будет означать, что нас попытаются наказать. Посмотрим, как все будет", - добавил Додик.