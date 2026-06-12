В ХАМАС пожелали успеха Ирану в переговорах с США

Палестинская организация ХАМАС надеется, что Иран сможет добиться успеха в переговорах с Соединенными Штатами, так как это будет способствовать интересам палестинцев и всего Ближнего Востока. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

«В интересах палестинцев, чтобы ни США, ни Израиль не одержали победу ни на одном из фронтов», – отметил он.

Заместитель председателя политбюро подчеркнул, что именно палестинская проблема в конечном итоге является причиной враждебности со стороны США и Израиля по отношению к Ирану.

12 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в социальной сети X, что Тегеран и Вашингтон находятся на пороге подписания меморандума, который может помочь разрешить текущий конфликт. Согласно информации CBS News, стороны готовы подписать этот документ уже в начале следующей недели. Это событие может совпасть с саммитом G7, который пройдет с 15 по 17 июня во французских Альпах.

Ранее сообщалось, что президент США намерен подписать сделку с Ираном до 15 июня.