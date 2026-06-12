Во Франции запросили до восьми лет обвиняемым по делу о краже книг Пушкина

Прокуратура во Франции запросила до восьми лет тюремного заключения обвиняемым по делу о краже редких изданий русских классиков, в том числе Александра Пушкина. Об этом сообщил телеканал France24.

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Со слов прокурора, граждане Грузии совершили «настоящую кражу сокровищ», «массовую, организованную, спланированную, выполненную с тщательностью и цинизмом». Трое мужчин из шести уже находятся под стражей во Франции.

Кроме того, двое из них уже получили сроки в Литве и Эстонии. Однако были переданы Парижу для проведения нового суда.

Двое других мужчин отбывают наказание в Грузии. При этом Тбилиси не выдает своих граждан для судебного преследования в других странах.

Единственная женщина из группировки находится на свободе. Ей запросили самое мягкое наказание - два года условно. Самый суровый срок ожидает лидера группировки, прокуратура запросила для него восемь лет тюремного заключения.

Газета The New York Times ранее сообщила, что свыше 170 редких изданий XIX века русских классиков, в первую очередь Александра Пушкина, в течение двух лет пропали из библиотек Франции, Германии, Финляндии, Чехии, Латвии. Полиция при координации с французской стороны, приступила к расследованию, которое получило название «Операция Пушкин». Каждый экземпляр оценивается от десятков до сотен тысяч долларов за книгу, а общая сумма составляет более $2,6 млн.