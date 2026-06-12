Канцлер ФРГ Фридих Мерц раскритиковал поездку депутатов партии «Альтернатива для Германии» в Россию.

Во время выступления канцлера в бундестаге о поддержке Украины со стороны парламентской группы АдГ раздался смех.

Канцлер ФРГ Мерц назвал немыслимым навязанный мир для Украины

«Вы смеётесь над судьбой миллионов людей в этой стране, а затем едете на приёмы с шампанским в Москву. Хорошей вам поездки туда», — приводит слова канцлера Die Welt.

Ранее эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер рассказал о целях визита делегации ФРГ на ПМЭФ.