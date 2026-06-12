В Армении сделали заявление об отношениях с Россией

Вице-премьер Армении Мгер Григорян высказал мнение, что возникшие между Москвой и Ереваном вопросы можно решить благодаря диалогу. Такое заявление он сделал в ходе приема в Ереване в честь Дня России, пишет РИА Новости.

«Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу, а отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут и дальше развиваться в духе взаимопонимания», — отметил политик.

Григорян также добавил, что Россия занимает важное место в мировой политике, экономике и культуре. Он подчеркнул, что накопленный опыт сотрудничества между Москвой и Ереваном — долгосрочный, фундаментальный и ценный актив, который важно сохранить при любой конфигурации международных отношений.

В России раскрыли нюансы введённых ограничений для Армении

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Пашинян выразил уверенность, что связи народов двух стран и их готовность к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать укреплению российско-армянского сотрудничества.

Также сообщалось, что в ближайшее время отношения России и Армении вряд ли вернуться на уровень до 2022 года. Об этом рассказал научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении Сергей Мелконян.