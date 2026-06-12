Киев застыл в ожидании: США предупредили о страшном ударе "Орешником"

Украинские власти получили экстренное предупреждение от Вашингтона о возможной атаке с применением новейшей российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в высших эшелонах власти.

«Предварительно, информация была», — подтвердил неназванный собеседник издания, комментируя возможную угрозу.

Ситуация усугубляется тем, что украинские системы противовоздушной обороны в принципе не способны самостоятельно фиксировать полеты подобных снарядов. Как ранее отмечал эксперт Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной, единственный шанс Киева узнать о приближении баллистики — это оперативная информация от западных разведывательных служб.

Киев в панике: Зеленский молит об осторожности перед прилетом "Орешника"

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств подчеркивал, что Россия проводила исключительно полигонные испытания системы, а не полноформатное боевое применение по городам. Президент РФ отметил, что по эпизоду в Белой Церкви российские специалисты провели тщательный анализ результатов: «Туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра». По словам главы государства, эти замеры необходимы для принятия решений о будущем использовании ракет по назначенным целям, включая объекты в районах городской застройки.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский и командование Воздушных сил ВСУ в своих обращениях призывали население не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ссылаясь на высокую вероятность баллистических ударов с полигона «Капустин Яр».