Правительство Соединенных Штатов финансировало деятельность биолабораторий с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира, рассказала журналистам уходящая в отставку директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Об этом пишет ТАСС.

Чиновница отметила, что на протяжении нескольких месяцев изучала разнообразные документы в архивах сообщества.

По ее словам, ей удалось собрать новые свидетельства многолетнего финансирования правительством США свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах, в том числе на Украине.

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Директор Нацразведки пояснила, что многие из них проводят исследования опасных патогенов или занимались этим раньше.

«До настоящего времени свидетельства, в полной мере касающиеся существования и финансирования этих лабораторий, намеренно скрывались от вас — американских граждан», — подчеркнула Габбард.

По ее словам, действующий глава США Дональд Трамп осознает опасность этой деятельности, поэтому и принял решение прекратить финансирование работы зарубежных биолабораторий.