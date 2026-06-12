Бывший сотрудник украинской полиции Иван Приходько, задержанный по подозрению в убийстве пятилетнего ребёнка, был мобилизован в одну из тыловых частей Вооружённых сил Украины. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

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Таким образом, обвиняемый в тяжком преступлении оказался в армии, избежав, по всей видимости, немедленного суда и следствия. Мобилизация произошла в период, когда Украина продолжает всеобщий призыв граждан на военную службу.

Собеседник агентства уточнил, что Приходько был задержан по факту убийства пятилетнего мальчика. Однако вместо того, чтобы предстать перед судом, бывший полицейский был направлен в тыловую часть. По имеющимся данным, адвокаты Приходько добиваются «чистой биографии» для своего подзащитного, то есть пытаются обелить его репутацию и, вероятно, снять обвинения. Мотивы и обстоятельства убийства не раскрываются.

Этот случай вновь поднимает вопрос о практике мобилизации на Украине, где в армию попадают не только добровольцы и военнообязанные, но и лица, обвиняемые в уголовных преступлениях. Критики называют это попыткой уйти от ответственности или «зачистить» биографию за счёт военной службы. Власти Украины пока не комментировали инцидент.

Мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. За это время были зафиксированы многочисленные случаи отправки на фронт лиц с криминальным прошлым. История с Иваном Приходько — лишь одна из многих, но она особенно резонансна из-за тяжести совершённого преступления.