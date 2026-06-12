Рубио обратился к россиянам

Рубио в День России заявил о приверженности США мирному решению по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио, поздравляя россиян с Днём России, заявил о приверженности Вашингтона мирному урегулированию конфликта на Украине.
«Соединённые Штаты по-прежнему привержены продвижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта», — говорится в его заявлении, опубликованном Госдепартаментом США.
Пашинян обратился к Путину в День России
По его словам, Вашингтон рассчитывает, что прочный мир откроет путь к более процветающему будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между США и Россией.
Ранее с государственным праздником российского президента Владимира Путина поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил о неизменной поддержке Москвы и пожелал успехов и побед.