Президент европейской страны призвал возобновить диалог с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в будущем Россия и европейские страны должны восстановить контакты на международном уровне. Его слова приводит телерадиокомпания Yle.

По его словам, рано или поздно сторонам придется вернуться к переговорам — как в общеевропейском формате, так и в двустороннем.

«Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, восстановила диалог. (...) В какой-то момент диалог необходимо возобновить как на европейском уровне, так и в случае Финляндии — на двустороннем», — отметил он.

Ранее президент Финляндии заявил, что Прибалтике не грозит нападение со стороны России. Он отметил, что РФ не имеет смысла нападать на страны Североатлантического альянса, чтобы проверить, работает ли пятая статья устава НАТО о коллективной обороне.