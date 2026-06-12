Лукашенко назвал срок завершения украинского конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что масштабные мировые конфликты — на Украине и на Ближнем Востоке — могут быть полностью урегулированы до конца текущего года. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» он подчеркнул, что кровопролитие стало результатом человеческих ошибок, а не воли провидения.

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«Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить», — сказал белорусский лидер.

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По словам президента, нынешняя глобальная турбулентность — это продукт исключительно человеческого фактора. Особое внимание он уделил ситуации в ближневосточном регионе.

Лукашенко выразил убеждение, что конфликт вокруг Ирана и Израиля, в который оказались втянуты США, не имеет иного пути развития, кроме мира. При этом он подчеркнул, что американская вовлеченность стала следствием «недальновидной политики отдельных руководителей» Вашингтона. Белорусский президент связывает большие надежды на деэскалацию с позицией Дональда Трампа, который, по его мнению, нацелен на сворачивание активной фазы столкновений.

«Я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что в нынешних обстоятельствах Израиль будет вынужден полностью ориентироваться на волю США, что сделает неизбежным прекращение боевых действий.