МИД Индии сделал второй за три дня демарш дипломату США

Внешнеполитическое ведомство Индии во второй раз в течение трех дней вызвало временного поверенного в делах США в Нью-Дели Джейсона Микса. Высокопоставленному американскому дипломату снова выражен официальный протест в связи с продолжающимися атаками вооруженных сил США на коммерческие суда с индийскими экипажами в Ормузском проливе.

Такие действия Индия считает "неприемлемыми", "вызывающими глубокую обеспокоенность", подрывающими морскую безопасность и стабильность в регионе. От Микса потребовали передать серьезные озабоченности Индии в Вашингтон, сообщают индийские СМИ.

"Министерство еще раз выразило свою глубокую обеспокоенность по поводу применения смертоносной силы против гражданского судоходства. Такие действия неприемлемы и подрывают безопасность и стабильность международной морской торговли в чувствительном регионе в трудное время", - заявили в МИД Индии по итогам сделанного демарша американскому дипломату.

Как сообщает газета The Hindu, накануне сухогруз Jalveer под флагом Гвинеи с 20 индийцами на борту подвергся нападению со стороны США у побережья Омана. И это уже далеко не первый подобный случай. Так, 8 июня американцами был обстрелян танкер Marivex под флагом Палау, после чего 24 индийских моряка были спасены. А 9 июня удары ракетами Hellfire были нанесены ВС США по танкеру Settebello, в результате чего погибли трое индийцев.

В распространенном заявлении Центрального командования США отмечалось, что ракеты были выпущены по машинному отделению корабля из-за того, что "экипаж неоднократно не подчинился указаниям сил США" и предпринимал "попытку транспортировки иранской нефти".

После этого инцидента Микса в минувшую среду уже вызвали в МИД Индии, где заявили ему "решительный протест", а само нападение США охарактеризовали как "вызывающее глубокую тревогу".

В министерстве иностранных дел Индии также призвали положить конец нападениям на торговые суда и гражданскую инфраструктуру на Ближнем Востоке, а также как можно скорее восстановить свободное и беспрепятственное судоходство по международным водным артериям.