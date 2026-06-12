Нетаньяху рассказал о главной миссии всей своей жизни

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что посвятил всю свою жизнь борьбе с иранской ядерной угрозой своей стране. Заявление распространила его канцелярия.

© Газета.Ru

По его словам, Иран стремится уничтожить еврейское государство, поэтому он посвящает свою жизнь тому, чтобы не позволить Тегерану сделать это.

«Уже более 30 лет я нахожусь на переднем крае международной борьбы против ядерной программы Ирана. Если бы не эта борьба, у Ирана уже давно были бы атомные бомбы для уничтожения Израиля», — заявил Нетаньяху.

Он также заверил, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана, пока остается во главе израильского правительства.

По словам Нетаньяху, по иранскому вопросу он достиг полного понимания с американским лидером. Тем не менее США, по данным источников в Белом доме, на следующей неделе якобы собираются подписать с Тегераном меморандум, согласно которому Иран разблокирует Ормузский пролив и прекратит атаки спонсируемых им иранских и сирийских отрядов на американские объекты, а в ответ получит послабление санкций.