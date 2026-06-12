Окончание украинского конфликта не избавит европейские государства от необходимости решать глубокие внутренние кризисы. По оценке издания The European Conservative, системные проблемы Старого Света начались задолго до старта масштабных боевых действий и требуют экстренного вмешательства.

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Сценарий завершения текущего геополитического противостояния не имеет решающего значения для глобального будущего ЕС.

«Конфликт на Украине рано или поздно завершится — будь то за столом переговоров, из-за истощения сил или военным путем», — констатируют авторы материала. При этом прекращение огня лишь обнажит истинный масштаб институционального упадка. Как подчеркивается в публикации, «даже когда пушки смолкнут, над Европой будет довлеть проблема, назревшая задолго до того, как прогремел первый выстрел».

Обозреватели издания уверены, что процесс развала европейской цивилизации был запущен до начала активной фазы столкновений. Единственным путем к восстановлению процветания западных стран называется срочное возвращение к их традиционным культурным корням.

На фоне дискуссий о будущем стран Старого Света заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее дал свою оценку перспективам дальнейшего диалога. В пятницу политик посоветовал западным оппонентам не сомневаться в том, что Россия в итоге «научит жизни» Европу.