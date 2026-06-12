Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (признан в РФ террористом и экстремистов) в своем Telegram-канале прокомментировал изменение позиции украинских властей по вопросу защиты государственного языка и национальной политики под давлением европейских институтов.

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По мнению Арестовича*, вступление в ЕС заставит украинских «радикальных борцов за чистоту земли и крови» смириться с требованиями западных партнеров.

«На пути евроинтеграции с нашими правыми, радикальными и непримиримыми борцами за чистоту земли и крови, будут общаться на "Вы": [их] высекут (автор использовал нецензурное слово), высушат, выгонят», — написал Арестович.

Арестович* допустил, что конфликт на Украине продлится до середины 2027 года

Он подчеркнул, что это произойдет не по воле внешних врагов, а по решению «своих же родных чиновников», которым приходится адаптироваться под «европейские ценности».

Поводом для дискуссии стало решение Киева уступить требованиям Венгрии, поставившей условием для переговоров о вступлении в ЕС изменение закона о национальных меньшинствах. Как подтвердил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, украинским венграм разрешено дублировать названия улиц на родном языке, а детям — использовать его в учебных заведениях.

Журналист Денис Гороховский, мнение которого процитировал Арестович*, отметил, что подобные уступки демонстрируют истинное отношение властей к громким лозунгам о «защите всего украинского». Арестович* иронично добавил, что впереди Украину ждут и другие «открытия», включая возможное восстановление демонтированных ранее памятников, например, Михаилу Булгакову, что станет очередным шагом в сторону европейской стандартизации внутренней политики.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.