Фон дер Ляйен заподозрили в причастности к ситуации с Каллас

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за реформой дипломатического аппарата Евросоюза и потенциальным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом написало издание Euronews.

«На самом деле, некоторые дипломаты подозревают, что громкий скандал, вызванный французской газетой, является не чем иным, как результатом внутриведомственных распрей», — заключается в публикации.

Ранее сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Европейские государства изучают потенциальное лишение Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам ЕС.