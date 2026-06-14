$71.9182.97

Фон дер Ляйен заподозрили в причастности к ситуации с Каллас

Lenta.ruиещё 1

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за реформой дипломатического аппарата Евросоюза и потенциальным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом написало издание Euronews.

Фон дер Ляйен заподозрили в причастности к ситуации с Каллас
© РИА Новости

«На самом деле, некоторые дипломаты подозревают, что громкий скандал, вызванный французской газетой, является не чем иным, как результатом внутриведомственных распрей», — заключается в публикации.

Ранее сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Европейские государства изучают потенциальное лишение Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам ЕС.