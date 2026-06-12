Еврокомиссия утверждает, что не поддерживает роспуск дипслужбы ЕС

Глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью утверждает, что ЕК не поддерживает идею о роспуске дипслужбы ЕС, увольнении ее руководителя Каи Каллас и передачи всей внешней политики ЕС под контроль главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"Дипслужба ЕС - это часть институтов ЕС, которая реализует политику ЕС, поэтому она имеет поддержку Еврокомиссии в своей работе", - сказала на брифинге Пинью в ответ на вопрос, поддерживает ли ЕК упразднение дипслужбы ЕС.

Пинью также утверждала, что Еврокомиссия пока не планирует проводить дискуссию по этой теме на уровне коллегии еврокомиссаров.

В то же время она отметила, что ЕК полностью поддерживает идею лишения стран ЕС права вето во внешней политике, которое "иногда мешает ЕС двигаться вперед в ключевых вопросах".

Ранее в европейских СМИ, включая газету Financial Times и агентство Reuters, появились публикации о якобы предложенной ведущими странами ЕС реформе дипслужбы Евросоюза с целью усилить позицию сообщества на международной арене. Один из сценариев этих преобразований включал роспуск дипслужбы, увольнение Каллас и передачу внешней политики ЕС под контроль фон дер Ляйен.

ЕК официально никогда не подтверждала наличие серьезных разногласий между фон дер Ляйен и Каллас, формально подчиненной главе ЕК, но имеющей значительную самостоятельность и возможность напрямую работать со странами - членами ЕС.