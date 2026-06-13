Партия Пашиняна улучшила результат после пересчета голосов в Армении

Центризбирком Армении подвел итоги масштабного пересчета бюллетеней после выборов в Национальное собрание. Проверка затронула 637 избирательных участков, сообщили в комиссии.

Наибольшее изменение зафиксировано у правящей партии «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. После уточнения данных ее результат вырос до 727 820 голосов, что на 1148 больше первоначального показателя.

Дополнительные голоса получили и другие участники кампании. Альянсу «Сильная Армения» добавили 508 голосов, в результате чего он набрал 340 088. Показатель альянса «Армения», который возглавляет экс-президент Роберт Кочарян, увеличился на 217 голосов и достиг 145 113.

Изменились и результаты партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. После пересчета ее итог вырос на 147 голосов — до 58 378. При этом ЦИК не сообщила, повлияла ли корректировка на вопрос прохождения партии в парламент.

Одновременно комиссия пересмотрела данные по нарушениям при подсчете. Число выявленных неточностей сократилось до 1279, а количество недействительных бюллетеней уменьшилось до 17 097.

Ранее ЦИК публиковала предварительные результаты выборов, согласно которым «Гражданский договор» получил 49,81% голосов. Вторым стал альянс «Сильная Армения» с 23,29%, третьим — «Альянс Армения» с 9,94%. Партия «Процветающая Армения» набрала 3,996% и не преодолела установленный проходной барьер.

После голосования в комиссию поступили обращения с требованием проверить результаты на 555 участках. Инициаторами пересмотра выступили «Сильная Армения», блок «Армения» и партия «Крылья единства». Позднее избирком отменил результаты на двух участках, после чего «Процветающая Армения» заявила о намерении оспорить это решение.